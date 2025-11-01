Interior Minister reviews key projects and inspects ongoing construction activitiesAaj News Breaking
Interior Minister reviews key projects and inspects ongoing construction activitiesAaj News Breaking
مزید خبریں
Police successfully arrest extortionist in major operation - Aaj News Breaking
Governor KPK Faisal Karim Kundi pledges full support to CM Sohail Afridi; sends clear message
12PM Aaj News Headlines : Border closure ends: Pakistan-Afghanistan border reopens - Pakistan news
Voting underway for Sindh Bar Council elections - Aaj News Breaking
E-Challan crackdown continues relentlessly in Karachi - Aaj News Breaking
Massive crackdown in Punjab: Hundreds arrested, including 18 terrorists - Aaj News Breaking
مقبول ترین