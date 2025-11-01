Court delivers major verdict in favor of citizens - Aaj News Breaking
Court delivers major verdict in favor of citizens - Aaj News Breaking
مزید خبریں
Police successfully arrest extortionist in major operation - Aaj News Breaking
Governor KPK Faisal Karim Kundi pledges full support to CM Sohail Afridi; sends clear message
12PM Aaj News Headlines : Border closure ends: Pakistan-Afghanistan border reopens - Pakistan news
Voting underway for Sindh Bar Council elections - Aaj News Breaking
E-Challan crackdown continues relentlessly in Karachi - Aaj News Breaking
Massive crackdown in Punjab: Hundreds arrested, including 18 terrorists - Aaj News Breaking
مقبول ترین