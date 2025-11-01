10PM Headlines | 9 Lakh New Tax Filers Join Pakistan’s Tax Net | PM Shahbaz Sharif Appreciates
10PM Headlines | 9 Lakh New Tax Filers Join Pakistan’s Tax Net | PM Shahbaz Sharif Appreciates
مزید خبریں
Two Terrorists Arrested in Karachi’s Dock Macher Colony – Aaj News
Raids on Hotel Dance Party in Murree, 90 People Arrested – Aaj News
Sudan Conflict | RSF and Army Fighting Ravages Sudan - Aaj Pakistan News
Karachi Tire Warehouse Fire | 48 Hours Later Still Uncontrolled - Aaj Pakistan News
IG Orders Strict Action Against Vehicles Without Number Plates | Emergency Directive Issued
Captain of No.2 Asian team complains - Watch NHQ News Headquarter - Coming soon
مقبول ترین