IG Orders Strict Action Against Vehicles Without Number Plates | Emergency Directive Issued
IG Orders Strict Action Against Vehicles Without Number Plates | Emergency Directive Issued
مزید خبریں
E-Challan Controversy | Sindh Govt Under Fire | System Flaws & Privacy Violations - DUS
E-Challan Privacy Scandal | Citizens’ Photos Viral | Tahseen Abidi Responds - DUS
E-Challan Controversy | Man in Hyderabad Fined in Karachi | Live Show Debate - DUS
Karachi Citizens Under E-Challan Pressure | Junaid Makati Raises Concerns - Aaj Pakistan News - DUS
Karachi Dumpers Untouched | E-Challan Fails | Sindh Spox Tahseen Abidi Explains - DUS
Karachi E-Challan Crisis | Broken Infrastructure | Tahseen Abidi Responds - DUS
مقبول ترین