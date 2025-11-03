پاکستان کی پہلی چینی ساختہ آبدوز دشمن کے سامنے کے لیے تیار شائع 03 نومبر 2025 02:13pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan Hangor-Class Submarines | China $5bn Deal | 2026 Launch Expected - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین تاجکستان سے بھارتی فوج کی بے دخلی، آینی ایئربیس کا قبضہ کھونے پر بھارت میں ہنگامہ کیوں؟ خاتون ڈی ایس پی اپنی سہیلی کے گھر سے 2 لاکھ نقدی، موبائل چُرا کر فرار گاڑی میں موجود جوڑے کی نجی تصویر وائرل، ای چالان سے شہریوں میں پرائیویسی خدشات تاجکستان سے بھارتی فوج کی بے دخلی، آینی ایئربیس کا قبضہ کھونے پر بھارت میں ہنگامہ کیوں؟ خاتون ڈی ایس پی اپنی سہیلی کے گھر سے 2 لاکھ نقدی، موبائل چُرا کر فرار گاڑی میں موجود جوڑے کی نجی تصویر وائرل، ای چالان سے شہریوں میں پرائیویسی خدشات تازہ ترین فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی،ڈی آئی جی ایس پی آر 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت: کیا فوج پر حکومتی اختیار ختم ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان چھپ کر زیر زمین ایٹمی تجربے کر رہا ہے، ٹرمپ کا دعویٰ