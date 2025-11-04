کراچی میری ٹائم ایکسپو میں جدید ہتھیاروں کی نمائش
۔
کراچی میں 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو جاری ہے، بین الاقوامی نمائش میں پاکستان کے بحری جہاز، ڈرون اور دیگر سازو سامان شرکا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ نمائش میں پاکستانی نیوی، کراچی شپ یارڈ، کراچی پورٹ ٹرسٹ، فشر مین کوآپریٹیو سوسائٹی، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، سندھ اور بلوچستان سمیت 150 مقامی ادارے اور کمپنیز شریک ہیں جب کہ ایران، ترکیہ، چین کے ساتھ 28 بین الاقوامی کمپنیز اور وفود شریک ہیں، کراچی ایکسپو سینٹر میں یہ بین الاقوامی نمائش 6 نومبر تک جاری رہے گی۔
مقبول ترین