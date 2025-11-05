Provincial Committee Formed to Tackle Terrorism in KPK, Pakistan-Say’s Shafi Ullah Jan -News Insight

Provincial Committee Formed to Tackle Terrorism in KPK, Pakistan-Say's Shafi Ullah Jan -News Insight
Published 05 Nov, 2025 12:00am
ویڈیوز
Provincial Committee Formed to Tackle Terrorism in KPK, Pakistan-Say’s Shafi Ullah Jan -News Insight
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین