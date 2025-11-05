Case filed against ex-MPA Kamran Farooqi - Pakistan news
Case filed against ex-MPA Kamran Farooqi - Pakistan news
مزید خبریں
Karachi Dumper Accident | Dumpers Mafia Threatens Public Safety on Roads - Aaj News Pakistan
USA Plane Crash | Fire Outbreak | Aviation Accident – Aaj News
10AM News Headllines : Cargo plane crash in US kil*s 3, injures 11 - Aaj News Headlines
Bitcoin falls to four-month low - Crypto Update
Karachi citizens demand action against dumper mafia - Pakistan news
9AM News Headlines: Democrat Zohran Mamdani elected mayor of New York City - Aaj News Headlines
مقبول ترین