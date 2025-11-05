Donald Trump’s Popularity Sees a Sharp Decline - Aaj News Breaking

Donald Trump's Popularity Sees a Sharp Decline - Aaj News Breaking
Published 05 Nov, 2025 03:00pm
ویڈیوز
Donald Trump’s Popularity Sees a Sharp Decline - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین