First Snowfall of the Year Covers Swat Valley in White; Tourists Flock to Kalam, Malam Jabba

First Snowfall of the Year Covers Swat Valley in White; Tourists Flock to Kalam, Malam Jabba
Published 05 Nov, 2025 06:00pm
ویڈیوز
First Snowfall of the Year Covers Swat Valley in White; Tourists Flock to Kalam, Malam Jabba
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین