Federal Finance Minister Muhammad Aurangzeb Urges Cut in Government Spending to Support Military

Federal Finance Minister Muhammad Aurangzeb Urges Cut in Government Spending to Support Military
Published 05 Nov, 2025 07:00pm
ویڈیوز
Federal Finance Minister Muhammad Aurangzeb Urges Cut in Government Spending to Support Military
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین