12AM Aaj News Headlines | Pakistan-Afghan Taliban Talks | Khawaja Asif | Istanbul | Ceasefire | TTP

12AM Aaj News Headlines | Pakistan-Afghan Taliban Talks | Khawaja Asif | Istanbul | Ceasefire | TTP
Published 06 Nov, 2025 12:30am
ویڈیوز
12AM Aaj News Headlines | Pakistan-Afghan Taliban Talks | Khawaja Asif | Istanbul | Ceasefire | TTP
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین