5PM Headlines | Pakistan-Afghan Taliban Talks Continue in Istanbul; 27th Amendment Committee Formed

5PM Headlines | Pakistan-Afghan Taliban Talks Continue in Istanbul; 27th Amendment Committee Formed
Published 06 Nov, 2025 06:00pm
ویڈیوز
5PM Headlines | Pakistan-Afghan Taliban Talks Continue in Istanbul; 27th Amendment Committee Formed
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین