6PM Aaj News Headlines | 27th Amendment | Pak Afghan Conflict | Pak Afghan Ceasefire Talk

6PM Aaj News Headlines | 27th Amendment | Pak Afghan Conflict | Pak Afghan Ceasefire Talk
Published 06 Nov, 2025 07:00pm
ویڈیوز
6PM Aaj News Headlines | 27th Amendment | Pak Afghan Conflict | Pak Afghan Ceasefire Talk
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین