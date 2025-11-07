2PM News Headlines: Pakistan-Afghanistan Talks Round 3 | Tensions on Border Escalate | Latest Update

2PM News Headlines: Pakistan-Afghanistan Talks Round 3 | Tensions on Border Escalate | Latest Update
Published 07 Nov, 2025 03:00pm
ویڈیوز
2PM News Headlines: Pakistan-Afghanistan Talks Round 3 | Tensions on Border Escalate | Latest Update
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین