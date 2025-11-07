27th Constitutional Amendment is a question of PPP politics, says Asad Qaiser - Aaj News Breaking
27th Constitutional Amendment is a question of PPP politics, says Asad Qaiser - Aaj News Breaking
مزید خبریں
5PM Aaj News Headlines | Traffic Fines Increase in Lahore | Over-Speeding Penalties Raised
Winter Smog Alerts | Air Pollution Health Risks | Malisi City Updates - Pakistan news
Naran Snow Valleys | Kaghan Road Restoration | Winter Tourism Updates - Pakistan news
Taxila Winter Foods | Desi Yakhni & Chicken Soup Stalls | Winter Health Boost - Pakistan news
Balochistan Culture | Traditional Dishes & Heritage | Khuzdar School Event - Pakistan news
Exciting Action in 10th Thal Jeep Rally Qualifying Round - Aaj Pakistan News
مقبول ترین