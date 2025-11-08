Wheat Cultivation Boycott Arifwala | Farmers Protest Low Prices | Agriculture Crisis Pakistan

Wheat Cultivation Boycott Arifwala | Farmers Protest Low Prices | Agriculture Crisis Pakistan
Published 08 Nov, 2025 07:00pm
ویڈیوز
Wheat Cultivation Boycott Arifwala | Farmers Protest Low Prices | Agriculture Crisis Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین