پاکستان کی جنوبی افریقا کیخلاف تاریخی جیت
فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں پاکستان نے جنوبی افریقا کے خلاف شاندار...
فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں پاکستان نے جنوبی افریقا کے خلاف شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 7 وکٹوں سے جیت حاصل کی اور تین میچوں کی سیریز 1-2 سے اپنے نام کر لی۔ یہ نہ صرف پاکستان کی اپنے ہوم گراؤنڈ میں جنوبی افریقا کے خلاف پہلی ون ڈے سیریز جیت تھی بلکہ شاہین شاہ آفریدی کی بطور کپتان کامیاب شروعات بھی تھی۔ 149 گیندوں قبل حاصل ہونے والی فتح پاکستان کی پروٹیز کے خلاف سب سے بڑی جیت بھی ثابت ہوئی، جو 2019 میں جوہانسبرگ میں 111 گیندوں پر حاصل کردہ کامیابی سے بہتر تھی۔
مقبول ترین