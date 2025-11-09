🔴𝗟𝗶𝘃𝗲: 27th Constitutional Amendment: Senate Session Live - Pakistan news
🔴𝗟𝗶𝘃𝗲: 27th Constitutional Amendment: Senate Session Live - Pakistan news
مزید خبریں
9PM Headlines | 27th Constitutional Amendment | Joint Committee Approval | Lifetime Immunity
Youth Parliament | Tough Questions | Akhtar Wali & Shafee Jan Replies - Rubaroo with Shaukat Piracha
Khyber Pakhtunkhwa Tension | Federal vs Provincial Clash | Suhail Afridi Criticism - Rubaroo
Khyber Pakhtunkhwa Backwardness | Youth Parliament Criticism | Political Accountability - Rubaroo
Khyber Pakhtunkhwa Peace | Negotiations vs Operation | Security Solution - Rubaroo
8PM Headlines | Istanbul Talks | Pakistan-Afghanistan Relations | Fact-Based Stance Endorsed
مقبول ترین