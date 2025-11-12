08AM Aaj News Headlines: Pak-Afghan war, danger increased, latest situation

08AM Aaj News Headlines: Pak-Afghan war, danger increased, latest situation
Published 12 Nov, 2025 09:00am
ویڈیوز
08AM Aaj News Headlines: Pak-Afghan war, danger increased, latest situation
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین