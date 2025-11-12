KP Governor Faisal Karim Kundi Joins Peace Jirga | PTI Delegation Meeting | Peshawar News

KP Governor Faisal Karim Kundi Joins Peace Jirga | PTI Delegation Meeting | Peshawar News
Published 12 Nov, 2025 10:30am
ویڈیوز
KP Governor Faisal Karim Kundi Joins Peace Jirga | PTI Delegation Meeting | Peshawar News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین