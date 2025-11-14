8AM Aaj News Headlines: judges resign as new Chief Justice of Federal Constitutional Court appointed
8AM Aaj News Headlines: judges resign as new Chief Justice of Federal Constitutional Court appointed
مزید خبریں
🔴𝗟𝗶𝘃𝗲: 27th Amendment | New Amendments | Presented in Senate Pakistan - Pakistan news
🔴𝗟𝗶𝘃𝗲: Chief Justice Swearing-In | Federal Constitutional Court | Pakistan Judiciary Update
10AM Aaj News Headlines: Field Marshal’s Tenure Resets Under New Army Act
Field Marshal Asim Munir | Tajik Defense Minister Meeting | Bilateral Talks - Aaj news Breaking
Top Supreme Court Judges Resign Over 27th Amendment Attack – Aaj News Pakistan
Wedding Season Boosts Women’s Shopping Rush in Peshawar – Aaj News Pakistan
مقبول ترین