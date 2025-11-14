Shehbaz Sharif says terrorism is a major threat to global peace – Aaj news Breaking

Shehbaz Sharif says terrorism is a major threat to global peace – Aaj news Breaking
Published 14 Nov, 2025 10:30am
ویڈیوز
Shehbaz Sharif says terrorism is a major threat to global peace – Aaj news Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین