کراچی میں جاپان فیسٹ 2025 کا رنگا رنگ انعقاد، جاپانی ثقافت کی جھلکیاں پیش
کراچی میں جاپانی قونصل خانہ کے اشتراک سے پاکستان جاپان کلچرل ایسوسی ایشن اور پاکستان جاپان بزنس فورم نے جاپان فیسٹ 2025 کا انعقاد کیا، جو جاپانی ثقافت اور روایات کا ایک شاندار جشن تھا۔
بیچ لگژری ہوٹل میں ہونے والے اس تہوار میں ثقافتی سرگرمیوں، فنکارانہ نمائشوں اور پرفارمنسز کے ذریعے جاپان اور پاکستان کی دیرینہ دوستی کو اجاگر کیا گیا۔
جاپانی قونصل جنرل کراچی ہاتوری مَاسارو نے مہمانوں کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ ثقافتی تبادلے کے ذریعے عوام کے درمیان باہمی تفہیم کو گہرا کرنا ممکن ہے۔
انہوں نے کہا کہ جاپان فیسٹ نہ صرف جاپانی ثقافت کو قریب سے سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ عوام کے ساتھ دوستی کو بھی فروغ دیتا ہے۔
فیسٹیول میں شرکاء کے لیے مختلف سرگرمیاں پیش کی گئیں، جن میں:کاس پلے مقابلہ، جاپانی روایتی رقص بون اوڈوری، موسیقی کنسرٹ جس میں جاپان اور پاکستان کے فنکاروں نے مشترکہ طور پر پرفارم کیا۔
اکی بانا، بونسائی نمائش، دلچسپ کھیل اور اوریگامی ان سرگرمیوں نے شرکاء کو جاپانی ثقافت اور فنکارانہ وراثت کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔
جاپانی قونصل خانہ کراچی نے تمام شرکاء، شراکت داروں اور حاضران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے جاپان فیسٹ 2025 کو ایک یادگار موقع بنایا۔ قونصل خانہ مستقبل میں جاپان اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تبادلے اور دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔