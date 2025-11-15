جاپان کے شہریوں کی بندروں سے جنگ چھڑ گئی
جاپان کے شمالی الپس کے پہاڑی علاقوں میں مقامی لوگ مکاک بندروں سے اپنی فصلیں اور گھروں کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ روشن نارنجی جیکٹیں پہنے، گھنٹیاں بجاتے، سیٹی بجاتے اور لکڑی کے چھڑوں سے آواز کر کے یہ ٹیمیں بندروں کو پہاڑوں کی طرف واپس دھکیلتی ہیں۔ تاہم بندروں اور انسانوں کے درمیان ٹکراؤ میں کمی نظر نہیں آ رہی۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جاپان کے آزومینو شہر کے علاقے ارییکے میں مقامی مکاک بندروں سے تنگ ہیں جو گھروں میں گھس کر کھانا چراتے اور کھیتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
جاپان کی وزارت زراعت کے مطابق 2022 میں جنگلی جانوروں، بشمول بندروں، سے فصلوں کو تقریباً 15.6 ارب ین (100 ملین ڈالر) کا نقصان پہنچا، جس میں سے زیادہ تر نقصان ہرن، جنگلی سور اور مکاک بندروں نے پہنچایا۔
قبل ازیں، تقریباً تمام بندر شہر میں رہتے تھے اور صرف 1 فیصد پہاڑوں میں پائے جاتے تھے۔ پانچ سال قبل ماسايا میاکے کے مطابق، اب یہ بندر نصف وقت پہاڑوں میں اور باقی شہر میں گزارتے ہیں، جسے مقامی ٹیم کی کوششوں کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔
میاکے کہتے ہیں ”ہم صرف انہیں ان کی اصل جگہ واپس بھیج رہے ہیں۔ شہر کا کھانا مزید غذائیت بخش اور لذیذ ہے۔ بندر شرارت نہیں کر رہے، بس کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔“
مقامی نوجوان، تاکومی ماتسودا، جو دس سال پہلے اپنے والد کے ساتھ یہاں منتقل ہوئے، اب بندروں کی نگرانی کرتے ہیں اور انسٹاگرام پر 60,000 سے زائد فالوورز رکھتے ہیں۔ وہ بندروں کو پالتو جانور یا نقصان دہ مخلوق نہیں بلکہ جنگلی حیات کے طور پر دکھاتے ہیں۔
مقامی انتظامیہ نے بندروں کی آبادی تقریباً 600 قرار دی ہے اور ان کی تعداد کم کرنے کے لیے شکار کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم، اس طریقے پر تنقید بھی ہو رہی ہے کیونکہ جب پوری ٹولی ہٹا دی جاتی ہے، تو دیگر گروہ آ کر جگہ لے لیتے ہیں، اور باقی رہنے والے بندر کھیتوں کی طرف آ جاتے ہیں۔
ماہرین ماحولیاتیات کہتے ہیں کہ جلدی شکار مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ شگےیوکی ایزومیاما، ناگانو کی شینشو یونیورسٹی کے ماہر حیاتیات، اور تاکایو سوما، کیوٹو یونیورسٹی کی پرائمٹ ریسرچر، دونوں طویل مدتی حل کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، کیونکہ مکاک بندروں کی عمر تقریباً 20 سال ہوتی ہے۔
مقامی لوگ بندروں سے بچاؤ کے لیے الیکٹرک فنسز، کتوں اور GPS ٹریکنگ استعمال کرتے ہیں۔ سیٹی بجانے، پتھر مارنے اور آواز کرنے والے روایتی طریقے زیادہ تر صرف وقتی اثر رکھتے ہیں۔
تجربہ کار مکاک چیس اسکواڈ کے سربراہ میاکے کا کہنا ہے ”اب تقریباً صورتحال الٹ ہو گئی ہے، جیسے ہم وہ ٹیم ہیں جو بندروں کا پیچھا نہیں کرتی، بلکہ بندر خود ہمیں دیکھنے آ جاتے ہیں۔“
بندر اور انسانوں کے درمیان یہ ٹکراؤ مستقبل میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے، اور مقامی انتظامیہ طویل المدتی حل تلاش کرنے میں مصروف ہے تاکہ مکاک بندروں کو نقصان پہنچائے بغیر انسانی بستیوں سے دور رکھا جا سکے۔