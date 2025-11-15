کراچی: ٹریفک پولیس کو ٹریکرز کا کنٹرول نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی عائد
کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ہونے والے بڑھتے حادثات خصوصاً رزاق آباد کے حالیہ واقعے کے بعد ٹریفک پولیس نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اب شہر میں صرف وہی ڈمپر اور واٹر ٹینکر چل سکیں گے جن کے ٹریکرز کا کنٹرول براہِ راست ٹریفک پولیس کے پاس ہوگا۔ کنٹرول نہ دینے والی گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے بتایا کہ رزاق آباد حادثے کے بعد ڈمپر اور واٹر ٹینکرز پر سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق حادثے کا ذمہ دار ڈمپر ٹریکر کے بغیر چل رہا تھا، جس کے باعث بروقت اس کی نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھی جا سکی۔ حادثے میں ایک رکشہ ڈرائیور جان کی بازی ہار گیا جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے اور قریبی دکان سمیت ایک وین کو بھی نقصان پہنچا۔
ڈی آئی جی ٹریفک نے کہا کہ کراچی میں اب صرف وہی ہیوی وہیکلز چلنے کی اجازت ہوگی جن کا ٹریکر کنٹرول ٹریفک پولیس کے پاس ہوگا۔ کئی ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز پر ٹریکرز نصب ہیں لیکن کنٹرول پولیس کو فراہم نہیں کیا گیا، جس پر بھی اب پابندی ہوگی۔
انہوں نے واضح کیا کہ ، جس گاڑی کا کنٹرول ٹریفک پولیس کے پاس ہوگا، صرف اسے استثنیٰ دیا جائے گا۔ استثنیٰ والی ہیوی گاڑیاں بھی صرف اپنے مقررہ اوقات کار میں چل سکیں گی اور ٹریکر لگے ڈمپر اور ٹینکرز کے مالکان کو ہدایت ہے کہ فوری طور پر ٹریفک پولیس سے رابطہ کرکے ٹریکر کا مکمل کنٹرول حوالے کریں۔
ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کا کہنا تھا کہ کنٹرول دیے بغیر اب کراچی کی سڑکوں پر کوئی ڈمپر یا واٹر ٹینکر نہیں چل سکے گا۔ سڑکوں پر چیکنگ کے دوران بغیر ٹریکر یا بغیر کنٹرول والی گاڑیاں موقع پر ہی ضبط کر لی جائیں گی۔