India Pakistan War Threat | Trump Confirms | Islamabad Explosion Update | 9AM News Headlines
India Pakistan War Threat | Trump Confirms | Islamabad Explosion Update | 9AM News Headlines
مزید خبریں
Mass vaccination drive in Hangu & Orakzai protects over 124k children
Dera Ismail Khan Museum | Saraiki Culture | Tribal History | British Records
Slow flyover work in D.I. Khan triggers major traffic issues, public frustration - Aaj Pakistan News
Khashoggi’s widow shocked by Trump’s remarks, seeks meeting for full details
Trump reveals Iran strike practice, says US strengthened allies in joint presser
Saudi Arabia | US Strategic Defense Pact | Major Non-NATO Ally - 18AM News Headlines (19 Nov 2025)
مقبول ترین