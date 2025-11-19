Mass vaccination drive in Hangu & Orakzai protects over 124k children

Mass vaccination drive in Hangu & Orakzai protects over 124k children
Published 19 Nov, 2025 11:00am
ویڈیوز
Mass vaccination drive in Hangu & Orakzai protects over 124k children
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین