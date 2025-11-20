Bol Bachan Show | Promo Ep - 17 | Aaj Entertainment Bol Bachan Show | Promo Ep - 17 | Aaj Entertainment Published 20 Nov, 2025 01:00pm پروگرامز Join our Whatsapp Channel Bol Bachan Show | Promo Ep - 17 | Aaj Entertainment Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 Characters تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ایس پی چوہدری اسلم اور رحمان ڈکیت، بالی وڈ فلم کا ٹریلر ریلیز جنرل (ر) فیض حمید کو سزا سنائے جانے کی افواہیں کلاؤڈ فلیئر میں فنی خرابی؛ دنیا بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سمیت متعدد ویب سائٹس متاثر ایس پی چوہدری اسلم اور رحمان ڈکیت، بالی وڈ فلم کا ٹریلر ریلیز جنرل (ر) فیض حمید کو سزا سنائے جانے کی افواہیں کلاؤڈ فلیئر میں فنی خرابی؛ دنیا بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سمیت متعدد ویب سائٹس متاثر تازہ ترین پاکستان کے ریاستی اداروں میں کرپشن اور بدانتظامی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ جاری روسی جاسوس جہاز برطانوی سرحد میں داخل، برطانیہ کارروائی کے لیے تیار 27ویں ترمیم پر سپریم کورٹ ججز کے اجتماعی استعفے کی تجویز مسترد