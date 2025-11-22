Khyber Pakhtunkhwa | Terrorist Strike | 17 Militants Neutralized

Khyber Pakhtunkhwa | Terrorist Strike | 17 Militants Neutralized
Published 22 Nov, 2025 01:00pm
ویڈیوز
Khyber Pakhtunkhwa | Terrorist Strike | 17 Militants Neutralized
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین