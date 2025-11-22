جنوبی افریقا میں جی 20 سمٹ
.
جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں دو روزہ جی 20 سمٹ ہفتے سے شروع ہوگئی ہے، جس میں دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے رہنما شریک ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سمٹ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ جی 20 میں بھارت، چین، جاپان، جرمنی، برطانیہ اور سعودی عرب جیسے اہم ممالک شامل ہیں۔ جنوبی افریقی صدر سیرل راماپھوسا نے سمٹ کے افتتاحی خطاب میں عالمی سطح پر تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جی20 کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور عالمی فورم کو فعال رکھنے کی ضرورت پر بات کی۔ اس سمٹ میں اقتصادی استحکام، ماحولیاتی بحران اور دیگر اہم مسائل پر تفصیلی گفتگو کی جا رہی ہے، تاکہ عالمی سطح پر ایک مؤثر حل تلاش کیا جا سکے۔
