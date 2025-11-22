جنوبی افریقا میں جی 20 سمٹ

.
ویب ڈیسک
شائع 22 نومبر 2025 04:41pm
Sidebar

جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں دو روزہ جی 20 سمٹ ہفتے سے شروع ہوگئی ہے، جس میں دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے رہنما شریک ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سمٹ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ جی 20 میں بھارت، چین، جاپان، جرمنی، برطانیہ اور سعودی عرب جیسے اہم ممالک شامل ہیں۔ جنوبی افریقی صدر سیرل راماپھوسا نے سمٹ کے افتتاحی خطاب میں عالمی سطح پر تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جی20 کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور عالمی فورم کو فعال رکھنے کی ضرورت پر بات کی۔ اس سمٹ میں اقتصادی استحکام، ماحولیاتی بحران اور دیگر اہم مسائل پر تفصیلی گفتگو کی جا رہی ہے، تاکہ عالمی سطح پر ایک مؤثر حل تلاش کیا جا سکے۔

مقبول ترین
تازہ ترین