کرامپس پریڈ
کرامپس پریڈ، جسے ”کرامپس نائٹ“ بھی کہا جاتا ہے، یورپی ثقافت کا ایک روایتی تہوار ہے جو کرسمس سے قبل منایا جاتا ہے۔ اس میں کرامپس، جو آدھے بکری اور آدھے شیطان نما ہوتے ہیں، بچوں کو ڈرانے اور اخلاقی سبق دینے کے لیے سڑکوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ سلووینیا کے گوریکانے میں ہر سال نومبر کے آخر میں اس پریڈ کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں مقامی اور بیرونی افراد منفرد ملبوسات، روشنیوں اور رقص کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس ایونٹ میں مٹھائیاں بھی پیش کی جاتی ہیں اور یہ نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ سماجی اخلاقیات اور ثقافتی ورثے کو فروغ دینے کا بھی ایک اہم موقع سمجھا جاتا ہے۔
