پوپ لیو کا دورہ ترکیہ

.
شائع 27 نومبر 2025 07:26pm
Sidebar

پوپ لیو اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ سابق پوپ فرانسس کے زیرِ غور منصوبوں کو عملی شکل دیتے ہوئے ایک اہم مسیحی سالگرہ کی یاد منانے اور خطے میں امن کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔

مقبول ترین
تازہ ترین