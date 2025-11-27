پوپ لیو کا دورہ ترکیہ
.
پوپ لیو اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ سابق پوپ فرانسس کے زیرِ غور منصوبوں کو عملی شکل دیتے ہوئے ایک اہم مسیحی سالگرہ کی یاد منانے اور خطے میں امن کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔
مقبول ترین
Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
پوپ لیو اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ سابق پوپ فرانسس کے زیرِ غور منصوبوں کو عملی شکل دیتے ہوئے ایک اہم مسیحی سالگرہ کی یاد منانے اور خطے میں امن کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔