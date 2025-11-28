Unannounced Load Shedding | Power Outage Crisis | Karachi, Lahore, Islamabad - Aaj News Breaking

Unannounced Load Shedding | Power Outage Crisis | Karachi, Lahore, Islamabad - Aaj News Breaking
Published 28 Nov, 2025 12:30pm
ویڈیوز
Unannounced Load Shedding | Power Outage Crisis | Karachi, Lahore, Islamabad - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین