PTI Dharna | Atta Tarar Criticizes PTI Leadership | Sohail Afridi Criticized - Aaj News

PTI Dharna | Atta Tarar Criticizes PTI Leadership | Sohail Afridi Criticized - Aaj News
Published 28 Nov, 2025 02:00pm
ویڈیوز
PTI Dharna | Atta Tarar Criticizes PTI Leadership | Sohail Afridi Criticized - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین