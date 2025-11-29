بلیک فرائیڈے کی اصل کہانی: جب دو آدمیوں نے پورا امریکہ ہلا دیا شائع 29 نومبر 2025 11:18am Today Videos Join our Whatsapp Channel Black Friday: Do you know why this day is celebrated in November? | Watch the video | Aaj Digital Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین عمران خان کی ہلاکت کی افواہوں پر اڈیالہ جیل حکام کا ردعمل یو اے ای نے پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری کرنے میں مشکلات پیدا کر دیں افغان شہری کی وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، دو امریکی فوجی شدید زخمی عمران خان کی ہلاکت کی افواہوں پر اڈیالہ جیل حکام کا ردعمل یو اے ای نے پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری کرنے میں مشکلات پیدا کر دیں افغان شہری کی وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، دو امریکی فوجی شدید زخمی تازہ ترین ہمارا مسئلہ افغان عوام کے ساتھ نہیں، طالبان رجیم کے ساتھ ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر افغانستان سے تاجکستان پر ڈرون حملہ؛ طالبان حکومت کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش ’پیوٹن کے دورے سے زیادہ پرامید نہیں ہیں‘، بھارتی سیکریٹری دفاع کا اعتراف