سہ ملکی سیریز فائنل: پاکستان اور سری لنکا آمنے سامنے

ویب ڈیسک
شائع 29 نومبر 2025 02:03pm
کھیل

ٹی 20 ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔

ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان ٹیم نے 4 میں 3 میچز جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا جبکہ سری لنکن ٹیم نے سیریز کے ابتدائی 2 میچز ہارنے کے بعد شاندار کم بیک کیا۔

سری لنکا نے پہلے زمبابوے اور آخری میچ میں پاکستان کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔

مسٹری اسپنر عثمان طارق نے زمبابوے کے خلاف شاندار ہیٹ ٹرک کرلی

کپتان سلمان علی آغا اور سری لنکن کپتان داسن شناکا نے مقامی ہوٹل میں ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائیں۔

ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیم میں فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی واپسی متوقع ہے۔

سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے کر سری لنکا سہ ملکی ٹی 20 سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا

دونوں ٹیموں کے لیے فیصلہ کن معرکہ آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جو شام 6 بجے شروع ہوگا۔

