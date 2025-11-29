سہ ملکی سیریز فائنل: پاکستان اور سری لنکا آمنے سامنے

سہ ملکی سیریز فائنل: پاکستان اور سری لنکا آمنے سامنے
دونوں ٹیموں کے لیے فیصلہ کن معرکہ آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا
ٹی 20 ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔
ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان ٹیم نے 4 میں 3 میچز جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا جبکہ سری لنکن ٹیم نے سیریز کے ابتدائی 2 میچز ہارنے کے بعد شاندار کم بیک کیا۔
سری لنکا نے پہلے زمبابوے اور آخری میچ میں پاکستان کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔
مسٹری اسپنر عثمان طارق نے زمبابوے کے خلاف شاندار ہیٹ ٹرک کرلی
کپتان سلمان علی آغا اور سری لنکن کپتان داسن شناکا نے مقامی ہوٹل میں ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائیں۔
ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیم میں فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی واپسی متوقع ہے۔
سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے کر سری لنکا سہ ملکی ٹی 20 سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا
دونوں ٹیموں کے لیے فیصلہ کن معرکہ آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جو شام 6 بجے شروع ہوگا۔
