ہانگ کانگ آتشزدگی واقعہ: پاکستانی ٹھیکیداروں کے لیے کیا سبق ہے؟
ہانگ کانگ کی عمارتوں میں لگنے والی حالیہ آگ نے پاکستان میں بھی ایک بڑے اور خوفناک مسئلے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ تفتیشی حکام نے ہانگ کانگ میں ہوئی آتشزدگی کی وجہ تعمیر کے لیے بانس کے سپورٹنگ ڈھانچے کے استعمال کو قرار دیا اور حیران کن طور پر پاکستان میں ہونے والی ہر تعمیر میں اسی قسم کا بانس کا ڈھانچہ دیکھنے کو ملتا ہے۔
ہانگ کانگ کے تائی پو ضلع میں پیش آنے والے المناک واقعے سے واضح ہوئی، جہاں ایک رہائشی ٹاور میں اچانک آگ بھڑکنے سے ہو گئے۔ تحقیقات کے مطابق عمارت کی مرمت کے دوران لگائی گئی بانس کی اسکیفولڈنگ اور حفاظتی جالیوں نے آگ کے پھیلاؤ کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچتے ہی امدادی کارروائیاں شروع کیں، مگر تیز شعلوں کے باعث کئی مکین باہر نہیں نکل سکے۔ عمارت کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا، اور انسانی جانوں کے ساتھ قیمتی سامان کا بھی بھاری نقصان ہوا۔
یہ افسوسناک واقعہ پاکستان کی تعمیراتی صنعت کے لیے بھی ایک سخت انتباہ ہے کہ غیر معیاری مواد اور حفاظتی غفلت کتنی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔
پاکستان میں تعمیراتی منصوبے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، مگر حفاظتی شعور پیچھے رہ گیا ہے۔ زیادہ تر ٹھیکیدار سستی مگر غیر معیاری لکڑی کی شیلٹرنگ اور بانس کے اسکیفولڈنگ پر انحصار کرتے ہیں، جو نہ صرف خطرناک ہیں بلکہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔
پاکستان میں ہر سال متعدد حادثات اسی کمزوری کی وجہ سے پیش آتے ہیں، مگر زیادہ تر پاکستانی ٹھیکیدار اس پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دیتے۔ حفاظتی اقدامات کی کمی نہ صرف مزدوروں بلکہ عام شہریوں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ بن رہی ہے۔
بانس اور لکڑی آگ کو لمحوں میں اوپر کی منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس سے انسانی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ناقص حفاظتی انتظامات کی وجہ سے لوگ بروقت نکل نہیں پاتے۔
آگ نہ صرف عمارتوں بلکہ قیمتی اثاثوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔
بنیادی حفاظتی اقدامات
مزدوروں کو کو آگ سے بچاؤ اور ہنگامی صورتِحال کی تربیت دینا ضروری ہے۔ ہر منزل پر آغ بجھانے کے آلات مثلاً فائر ایکسٹینگشر زاور دیگر ایمرجنسی آلات موجود ہونے چاہئیں۔
اسکیفولڈنگ اور حفاظتی ڈھانچےاسٹیل اور لوہے جیسے آگ مزاحم مواد سے تیار کیے جائیں۔
ہر تعمیراتی مرحلے میں اسکیفولڈنگ اور حفاظتی جالیوں کی مضبوطی چیک کی جائے۔
ریسکیو پلان اور ایمرجنسی رابطوں کی واضح دستیابی ضروری ہے۔
غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ٹھیکدار ، بلڈرز اور انجینیئرز کی غفلت کی صورت میں قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔
ہانگ کانگ حادثے کی مثال کیوں اہم ہے؟
ہانگ کانگ میں بانس کے استعمال کے باوجود حفاظتی قوانین سخت اور مؤثر ہیں۔ عمارتوں کی نگرانی، تربیت یافتہ عملہ، اور فائر سیفٹی کے اقدامات لازمی ہیں، اسی لیے وہاں اس نوعیت کے حادثات کم پیش آتے ہیں۔ عالمی ادارے بھی واضح طور پر کہتے ہیں کہ اسکیفولڈنگ ہمیشہ آگ مزاحم ہونی چاہیے اور ہر منصوبے میں واضح حفاظتی پلان موجود ہونا ضروری ہے۔
پاکستان میں صورتحال مختلف ہے، جہاں حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی عام اور سستے مواد کا استعمال معمول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہانگ کانگ کا یہ واقعہ پاکستانی تعمیراتی شعبے کے لیے ایک بڑا اور قابل عمل سبق ہے۔
پاکستانی ٹھیکدار معیاری اور محفوظ مواد کے استعمال کو ترجیح دیں۔ حفاظتی قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ عملے کو باقاعدہ تربیت فراہم کریں۔ ہر منصوبے میں ایمرجنسی پلان تیار رکھیں۔ اسکیفولڈنگ اور عمارتوں کا مسلسل معائنہ کریں۔
ہانگ کانگ آتشزدگی واقعہ واضع پیغام ہے کہ صرف کم خرچ طریقہ اختیار کرنا محفوظ نہیں ہوتا۔ معیار کی کمی، تربیت یافتہ عملے کی عدم موجودگی، آگ سے بچاؤ کے انتظامات کا فقدان اور حفاظتی قوانین پر عمل نہ کرنا ایسے حادثات کو جنم دے سکتا ہے۔
پاکستان میں یہ بہترین وقت ہے کہ ٹھیکدار اور بلڈر برادری حفاظتی اصولوں پر سمجھوتہ ختم کریں۔ معیاری مواد، تربیت یافتہ عملہ اور باقاعدہ نگرانی نہ صرف املاک بلکہ انسانی جانوں کی حفاظت بھی یقینی بناتی ہے۔