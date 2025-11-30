عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا مائنڈ گیم شائع 30 نومبر 2025 11:50am Today Videos Join our Whatsapp Channel Social Media Influence | Digital Responsibility | State & User Roles - Rubaroo with Shaukat Piracha Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین وائٹ ہاؤس فائرنگ: ٹرمپ کا غریب ممالک پر امریکا کے دروازے بند کرنے کا اعلان ممکنہ خطرات کے پیش نظر اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی ہائی الرٹ، 5 پکٹس پر پولیس نفری تعینات واشنگٹن فائرنگ: امریکا کا گرین کارڈز سے متعلق سخت پالیسی کا اعلان وائٹ ہاؤس فائرنگ: ٹرمپ کا غریب ممالک پر امریکا کے دروازے بند کرنے کا اعلان ممکنہ خطرات کے پیش نظر اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی ہائی الرٹ، 5 پکٹس پر پولیس نفری تعینات واشنگٹن فائرنگ: امریکا کا گرین کارڈز سے متعلق سخت پالیسی کا اعلان تازہ ترین پاکستان نے آئینی ترمیم سے متعلق اقوام متحدہ کے بیان کو مسترد کردیا سابق بنگلادیشی وزیرِاعظم خالدہ ضیاء کی حالت تشویشناک، آئی سی یو منتقل بھارت کو نیا خوف، اپنی مشرقی سرحد فوجی قلعے میں کیوں بدل دی؟