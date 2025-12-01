بازاروں میں ذائقہ دار امرود کا راج شائع 01 دسمبر 2025 11:38pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Tando Allahyar Guava Prices | Sweet & Flavorful Guava Market | Pakistan Fruit Update - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کردی فِن لینڈ کا اسلام آباد میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، وجہ کیا ہے؟ غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا: مصری وزیر خارجہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کردی فِن لینڈ کا اسلام آباد میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، وجہ کیا ہے؟ غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا: مصری وزیر خارجہ تازہ ترین خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بازگشت: ’ہمت ہے تو لگا کر دکھاؤ‘، سہیل آفریدی کا حکومت کو چیلنج اپوزیشن کی ملاقات بے نتیجہ: اسپیکر کا محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر ماننے سے انکار جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ