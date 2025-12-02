ناران میں دنیا کا سب سے بڑا مارخور کا مجسمہ نصب شائع 02 دسمبر 2025 07:18pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Naran Markhor Statue | World’s Largest Sculpture Unveiled | Tourism Boost - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کردی کراچی: مشتعل ہجوم نے ڈاکو کو کھمبے سے باندھ کر زندہ جلا دیا، مقدمہ درج، ایس ایچ او معطل کراچی: کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق 3 سالہ ابراہیم کی نمازِ جنازہ ادا وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کردی کراچی: مشتعل ہجوم نے ڈاکو کو کھمبے سے باندھ کر زندہ جلا دیا، مقدمہ درج، ایس ایچ او معطل کراچی: کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق 3 سالہ ابراہیم کی نمازِ جنازہ ادا تازہ ترین سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں 2 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 7 خوارج ہلاک ’عمران خان کی صحت ٹھیک ہے لیکن وہ قیدِ تنہائی میں ہیں‘، عظمیٰ خان کی ملاقات کے بعد گفتگو سری لنکا کے سیلاب متاثرین کی مدد: بھارت پاکستان کی امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کھڑی کرنے لگا