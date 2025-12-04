Karachi Open Manhole Incident | Girl Rescued | Local Residents Criticize Authorities - Aaj News

Karachi Open Manhole Incident | Girl Rescued | Local Residents Criticize Authorities - Aaj News
Published 04 Dec, 2025 11:30am
ویڈیوز
Karachi Open Manhole Incident | Girl Rescued | Local Residents Criticize Authorities - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین