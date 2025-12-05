Pakistan Budget Allocation | Federal vs Provincial Funds | Financial Distribution Dilemma |NFC Award
Pakistan Budget Allocation | Federal vs Provincial Funds | Financial Distribution Dilemma |NFC Award
مزید خبریں
Israel-Palestine Conflict | Imran Khan | Adiala Jail | asim munir appointment | 12AM News Headlines
Political Tensions Rise | Pressure on PTI | Provincial NFC Share Debate | News Insight
Adiala Jail Visits | Additional Restrictions Imposed | Imran Khan Update | News Insight
Notification Issued | Asim Munir Appointed First Chief of Defence Forces | News Insight
Field Marshal Asim Munir’s Important Statement | Asim Munir CDF Appointed | 11PM Aaj News Headlines
Islamabad Minor Driver Case | Girls Injured in Road Accident | Legal Action Update - Aaj News
مقبول ترین