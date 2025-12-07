Balochistan Operation | Qalat Security Action | Foreign‑Backed Militants Neutralized | 1pm headlines

Balochistan Operation | Qalat Security Action | Foreign‑Backed Militants Neutralized | 1pm headlines
Published 07 Dec, 2025 02:30pm
ویڈیوز
Balochistan Operation | Qalat Security Action | Foreign‑Backed Militants Neutralized | 1pm headlines
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین