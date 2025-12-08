بشارالاسد حکومت کے خاتمے کا ایک سال، شامیوں کا جشن

.
شائع 08 دسمبر 2025 03:26pm
Sidebar

شام کے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے ایک سال مکمل ہونے پر شامی عوام جشن منا رہے ہیں۔ دمشق میں نئی عبوری حکومت کے زیرِ انتظام فوجی پریڈ ہو رہی ہے، جس میں شہداء کے خاندانوں کو خصوصی نشستیں دی گئی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں آتش بازی، عوامی ایونٹس اور ‘یومِ آزادی شام’ کے عنوان سے تقاریب منعقد کی جارہی ہیں۔ آٹھ دسمبر 2024 کو سابق صدر بشارالاسد ملک چھوڑ کر روس فرار ہوگئے تھے، جس کے بعد احمد الشرع کی قیادت میں عبوری حکومت قائم کرلی تھی۔

مقبول ترین
تازہ ترین