سوات میں ایڈونچر کے شوقین طلبا کا ’راک کلائمبنگ‘ کا مظاہرہ شائع 08 دسمبر 2025 08:03pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Swat Valley | Students Rock Climbing | Malakand & Swat Universities - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین چینی جنگی طیاروں نے جاپانی طیاروں کو فائر کنٹرول ریڈار سے نشانہ بنایا، جاپان کا الزام تیز رفتار کار کو حادثہ، مرسڈیز اُڑتی ہوئی دو گاڑیوں کے اوپر سے گزر گئی، ویڈیو وائرل غزہ امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ: نیتن یاہو نے اہم اعلان کردیا چینی جنگی طیاروں نے جاپانی طیاروں کو فائر کنٹرول ریڈار سے نشانہ بنایا، جاپان کا الزام تیز رفتار کار کو حادثہ، مرسڈیز اُڑتی ہوئی دو گاڑیوں کے اوپر سے گزر گئی، ویڈیو وائرل غزہ امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ: نیتن یاہو نے اہم اعلان کردیا تازہ ترین عادل راجہ کے گرد قانونی گھیرا مزید تنگ، برطانوی عدالت نے سزا سنادی بھارت خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، آئندہ جواب مزید برق رفتار اور شدید ہوگا: چیف آف ڈیفنس فورسز اسپیکر ایاز صادق کا حکومت و اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کرنے کا عندیہ