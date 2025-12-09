فیصل آباد کی یونیورسٹی میں سجا ’بلیوں کا میلہ‘ شائع 09 دسمبر 2025 07:32pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Cat Show at Agricultural University Faisalabad Delights Pet Enthusiasts Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ایبٹ آباد: امانت واپس مانگنے پر لیڈی ڈاکٹر کا قتل، پولیس کا جے آئی ٹی بنانے کا اعلان بھارت خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، آئندہ جواب مزید برق رفتار اور شدید ہوگا: چیف آف ڈیفنس فورسز پنجاب میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب ایبٹ آباد: امانت واپس مانگنے پر لیڈی ڈاکٹر کا قتل، پولیس کا جے آئی ٹی بنانے کا اعلان بھارت خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، آئندہ جواب مزید برق رفتار اور شدید ہوگا: چیف آف ڈیفنس فورسز پنجاب میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب تازہ ترین سندھ حکومت کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کا اعلان، ’پنجاب بھی ایکشن لے‘ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، پی ٹی آئی رہنماؤں کا دھرنا جاری کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دے دی