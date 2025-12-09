بھلوال کے رس بھرے مالٹے مارکیٹ میں دستیاب شائع 09 دسمبر 2025 07:54pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Oranges & Kinnow in High Demand | Farmers Seek Fair Prices Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ایبٹ آباد: امانت واپس مانگنے پر لیڈی ڈاکٹر کا قتل، پولیس کا جے آئی ٹی بنانے کا اعلان بھارت خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، آئندہ جواب مزید برق رفتار اور شدید ہوگا: چیف آف ڈیفنس فورسز پنجاب میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب ایبٹ آباد: امانت واپس مانگنے پر لیڈی ڈاکٹر کا قتل، پولیس کا جے آئی ٹی بنانے کا اعلان بھارت خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، آئندہ جواب مزید برق رفتار اور شدید ہوگا: چیف آف ڈیفنس فورسز پنجاب میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب تازہ ترین سندھ حکومت کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کا اعلان، ’پنجاب بھی ایکشن لے‘ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، پی ٹی آئی رہنماؤں کا دھرنا جاری کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دے دی