تھائی لینڈ: ساؤتھ ایسٹ ایشین گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب

.
شائع 09 دسمبر 2025 08:06pm
Sidebar

تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ساؤتھ ایسٹ ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب رنگا رنگ مناظر کے ساتھ راجامنگالا نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں شائقین نے شرکت کی۔ تقریب میں کھلاڑیوں کا دلکش مارچ پاسٹ ہوا جب کہ مختلف ممالک کے دستوں نے روایتی لباس میں شرکت کر کے شائقین کی توجہ حاصل کی۔ تقریب میں تھائی لینڈ کی ثقافت اور موسیقی پر مشتمل خصوصی پرفارمنسز بھی پیش کی گئیں۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے بین الاقوامی کھلاڑیوں کا گرمجوشی سے خیرمقدم کیا۔ ہزاروں کھلاڑی مختلف ایونٹس میں اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔

مقبول ترین
تازہ ترین