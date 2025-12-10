کک باکسنگ: پاکستانی طالب علم نے امریکا میں گولڈ میڈل جیت لیا شائع 10 دسمبر 2025 12:15pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Ahmed Siddique Makes Pakistan Proud with Kickboxing Gold in USA Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ایبٹ آباد: امانت واپس مانگنے پر لیڈی ڈاکٹر کا قتل، پولیس کا جے آئی ٹی بنانے کا اعلان بھارت خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، آئندہ جواب مزید برق رفتار اور شدید ہوگا: چیف آف ڈیفنس فورسز پنجاب میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب ایبٹ آباد: امانت واپس مانگنے پر لیڈی ڈاکٹر کا قتل، پولیس کا جے آئی ٹی بنانے کا اعلان بھارت خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، آئندہ جواب مزید برق رفتار اور شدید ہوگا: چیف آف ڈیفنس فورسز پنجاب میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب تازہ ترین ’حکومت کا عمران خان کو دوسری جیل منتقل کرنے پر غور‘ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا مظاہرین پر واٹر کینن کا استعمال، بعض پی ٹی آئی رہنما زخمی چین کا پاکستان اور افغانستان کو فوری کشیدگی کم کرنے کا مشورہ